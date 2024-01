El impactante sincericidio de la mamá de Mbappé sobre el reclamo que le hizo por su sueldo: “Me dijo ‘nunca en la vida te voy a…’”

Kylian Mbappé tiene contrato con el Paris Saint Germain hasta 2025, pero su negativa a extenderlo recientemente desató toda una crisis en el club, al tratarse de su principal estrella. Varios clubes ya empiezan a preguntar condiciones por él y en el elenco francés preparan una oferta tentadora.

En las negociaciones hay una figura central, que es la representante de Mbappé, Fayza Lamari. La particularidad es que la mujer también es su madre y la de Ethan Mbappé, su hermano, quien ya debutó en el primer equipo. La relación, por momento, excede lo familiar y se torna tensa desde lo profesional, como lo confesó la propia mujer en una entrevista con el programa francés Envoyé Especial. Allí, en lo que fue todo un sincericidio dio detalles de una discusión que tuvo con su hijo por el porcentaje que le exigía conforme a su trabajo.

Mirá el video

Según recordó, una vez se plantó y le exigió: "Voy a crear valor agregado para ti, pero es 50-50. Y Kylian me dijo: ‘¡Nunca en la vida! No te doy el 50%. ¿No está bien o qué? ¡Soy yo quien mete goles!".

Lamari contó que Mbappé no entendía la exigencia. "¿Qué quieres decir con que quieres quedarte con el 50%?’. Le dije: ‘Sí, anotas. Eres muy fuerte. Pero nosotros, sus equipos, valoramos lo que hacen. Entonces nosotros también somos muy fuertes’. Le dije a Kylian: ‘Estoy dispuesta a trabajar 23 horas al día para ti, pero lo único que me gusta es IBKM'”, agregó. IBMK es una fundación del delantero para ayudar a niños, la que administraría la madre y para la cual exigiría el dinero, además de sus honorarios y los de su equipo.

Luego contó que el delantero persistió en la negativa de darle la mitad de su sueldo: "Voy a crear valor agregado para ti, pero estamos haciendo al 50-50'. Y él no quiere, me dice: ‘Nunca te daré el 50%’. Y luego, bajamos a 30. Le dije: ‘Yo, por debajo de 30, me retiro, no lo hago. Hago como todos los demás, voy a las Maldivas, me voy de vacaciones, pero no trabajo para ti’. Aceptó el 30%. A medio o largo plazo tendrá que darme eso, sí".

Finalmente, se refirió al sueldo de Mbappe tras el último acuerdo con el París Saint Germain. "Se ha hablado mucho del nuevo contrato de Kylian. Pero no me avergüenzo, no me duele. Y si hubiera podido aceptar 10 mil millones, nosotros los habríamos tomado. Porque el sistema quiere eso y el medio ambiente quiere eso. No tengo ninguna culpa que asumir”, sentenció.