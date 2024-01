Qué dijo Almirón del elogio del Colo Barco por haberlo puesto a jugar en Boca: “Es un chico que…”

Colo Colo, dirigido por Jorge Almirón, empató sin goles ante Rosario Central en encuentro disputado en Uruguay por la Copa Río de la Plata, donde luego se impuso por penales. El ex Boca, que arribó días atrás al conjunto chileno que tendrá a Godoy Cruz como rival en la Libertadores, recordó su paso por el club de La Ribera y habló también sobre los elogios de Valentín Barco.

"Con Jorge siempre estoy muy agradecido, se lo decía, si no era por él no estaría acá, no hubiera jugado", dijo el juvenil una vez concretado su pase al fútbol inglés y Almirón le devolvió la pared: "El Colo es un chico que yo quiero mucho y le deseo todo lo mejor para lo que sigue en Europa".

Además, habló de lo que significó su paso por Boca, equipo donde dirigió 43 partidos con los que cosechó 17 victorias, 13 empates y 13 derrotas: "Me llenó de orgullo, dirigí a un equipo muy grande y tuve jugadores referentes del fútbol argentino y chicos con gran personalidad, muchos de los cuales harán una carrera importante".

También le consultaron sobre la posibilidad de tener a Arturo Vidal y fue claro en sus palabras: "Ojalá una figura como Arturo pueda sumar su experiencia para el equipo. Para mí y para la gente sería muy importante. Sé que hubo una reunión, pero eso es todo. Se habló bastante y ojalá se pueda dar".