La sorpresiva sentencia de Mbappé sobre la ida de jugadores como Messi o Neymar del fútbol europeo: “Estamos entrando en una…”

Mientras PSG y Real Madrid pugnan para poder tener a Kylian Mbappé en la próxima temporada, el delantero francés es noticia por una entrevista que mantuvo con la revista GQ. En la charla, el jugador se refirió a las salidas de Lionel Messi y Neymar de París, dejando la puerta abierta para también marcharse fuera de Europa.

Su referencia tiene que ver con las salidas de sus ex compañeros, quienes decidieron irse a la MLS y Arabia Saudita en lugar de seguir ligados a clubes europeos: "Muchos grandes jugadores que han marcado la historia del fútbol han abandonado Europa este verano y estamos entrando en una nueva era".

La portada de la revista.

"Es parte del ciclo de este deporte y en algún momento a mí también me tocará marcharme. No me preocupan esos cambios. Simplemente pienso en continuar con mi carrera y seguir mi propio camino", agregó sin dudarlo el futbolista que fue campeón del mundo con Francia en 2018 y goleador del Mundial de Qatar.

En relación a las especulaciones sobre su futuro, señala: "Estamos en la era del consumo excesivo, en la que la gente espera mucho de los jugadores. He demostrado que la presión no me afecta negativamente, e incluso diría que la necesito para rendir al máximo. La presión me permite mantener el grado de excelencia necesario para jugar al más alto nivel".

"El deseo de ganar, de ir más allá de los límites de lo posible y hacer grandes cosas, está profundamente arraigado en mí. Creo que se lo debo a la educación y a las enseñanzas que he recibido dentro y fuera del campo, y que me han ayudado a formarme como futbolista y como hombre. Solemos olvidarlo, pero cuando jugamos al fútbol, somos eternamente niños. El nivel al que jugamos cambia, pero la mentalidad no. La pasión es constante a lo largo de los años", cerró.