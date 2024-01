El “ultimátum” de Miguel Ángel Russo a Campaz en Central: “No se puede estar…”

Miguel Ángel Russo, entrenador de Rosario Central, no ocultó su disgusto por la ausencia del colombiano Jaminton Campaz en la pretemporada en Uruguay y expresó que prefiere “ni hablar” acerca de esa situación. “No quiero ni hablar del tema (Jaminton) Campaz” descargó el DT del elenco ‘canalla’, una vez finalizado el ensayo ante Liverpool de Montevideo.

Luego, en la misma línea, agregó: “Ni idea cuando llega el jugador. No hablo ni intento, esas son cosas de los dirigentes. Si viene bien y si no será otro tipo de problema. No se puede esperar, tengo que dedicarme a los que tengo entrenando acá". Desde la reanudación del trabajo, Campaz no se presentó argumentando una deuda que mantiene con él Gremio, club dueño de su pase.

Si no se resuelve esta cuestión contractual, deberá presentarse esta semana entrante en la práctica del equipo de Porto Alegre y someterse a los estudios médicos con el resto del plantel. En Arroyito esperan llegar a un acuerdo con el atacante y que pueda seguir desparramando rivales en los últimos metros del Gigante, pero por ahora su novela sigue sumando capítulos.

Rosario Central continuará desarrollando labores de preparación en territorio uruguayo y este martes asumirá un nuevo amistoso con Colo Colo de Chile, que dirige el DT bonaerense Jorge Almirón, en partido que se disputará en el estadio Centenario.