La sincera confesión de Enzo Fernández sobre su primeros meses en Chelsea: "Fueron..."

Enzo Fernández debutó en la Premier a principios de 2023 tras conquistar el Mundial con la Selección argentina y destacarse en el Benfica. Chelsea realizó una histórica inversión de 121 millones de euros, estableciendo un récord en ese momento (posteriormente superado por Moisés Caicedo). Pero a pesar de sus destacadas habilidades, los resultados no favorecieron.

Ante esto, el ex River habló sobre su adaptación y realizó una sincera revelación al respecto. "Me costaron los primeros seis meses, fueron difíciles, pero la segunda parte del año fue mejor. Me fui adaptando", expresó en en canal oficial de los Blues. Y agregó: "El cuerpo técnico también hablaba español, fue mucho más fácil para mí con el idioma".

Enzo con el premio al mejor del partido en la victoria sobre Fulham.

"Con los compañeros también nos fuimos adaptando mejor y traté de encontrar mi mejor versión todo el tiempo. Espero poder cumplir con las expectativas del club y poder darle lo mejor de mí. Hoy ya me siento en casa. La gente me ha demostrado todo su cariño desde que llegué acá. La verdad es que estoy muy feliz tanto yo como mi familia y eso es muy importante", expresó.

También contó detalles de cómo han transitado este confuso momento deportivo que vive el equipo: "Somos un grupo nuevo, hubo muchos cambios dentro del club. Se fueron jugadores, otros vinieron y eso obviamente lleva un tiempo, es un proceso. Cada uno trata de dar lo mejor y aportar lo suyo para que el club mejore y sea lo más rápido posible".

Ayer, Chelsea se quedó con el duelo del oeste del Támesis ante el Fulham (1-0), acumula tres triunfos consecutivos en Premier League y fue un bálsamo tras la derrota en la ida de semifinales de la Copa de la Liga frente al Middlesbrough. El mejor del partido fue justamente Enzo, quien mostró en las redes sociales el premio que recibió.