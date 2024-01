La sinceridad de Luis Suárez en su presentación en Inter Miami: "Uno de los motivos por los que vine fue para..."

Luis Suárez tuvo su primer entrenamiento como futbolista del Inter Miami este sábado. Luego de lo que fue el tan esperado reencuentro del uruguayo con Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba, con quienes coincidió en Barcelona, el Pistolero brindó una conferencia de prensa a modo de presentación y tocó varios temas relacionados con los motivos de su desembarco en la MLS, el futuro de su carrera y el significado de coincidir con viejos compañeros.

“Vivimos grandes momentos juntos en el club con el que soñábamos. Uno de los motivos por los que vine fue para reencontrarme con ellos”, comenzó explicando Suárez refiriéndose a Messi, Busquets y Alba.

Luego, continuó: “Somos amigos y nos conocemos muy bien dentro de la cancha, tenemos un ADN competitivo y siempre queremos ganar. Somos ambiciosos y profesionales, intentaremos enseñar a estos jóvenes con gran talento que no importa la edad, sino el compromiso y el sacrificio”.

Luis Suárez junto a Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba. (@InterMiamiCF)

Es sabido que la salida de Suárez de Barcelona no se dio en los mejores términos y, ante esto, dejó una frase muy poco inocente en relación con lo que ocurrió con sus tres actuales compañeros, que también terminaron saliendo del conjunto Culé: “Pensé que Leo iba a terminar su carrera en Barcelona, Sergio y Jordi también. Pero el fútbol es muy cambiante. En 2018 nos imaginábamos retirándonos en Barcelona. Primero me fui yo, después se fueron yendo ellos detrás de mí”.

A sus 36 años, luego de un gran paso por el Gremio de Brasil, Suárez mencionó que Nicolás Lodeiro, compatriota y compañero suyo en la Selección uruguaya, le dio referencias de la MLS: “Con Nico hablaba muy seguido. Una de las primeras veces fue en 2019, yo ya tenía ganas de venir en ese momento. Pero todavía me sentía bien para seguir en Europa y se me dio la posibilidad del Atlético de Madrid. Luego volví a mi país, después me fui a Brasil. Ahora se me dio la chance y me ilusionó que hubiera compañeros y amigos”.

La intención del delantero es “hacer una buena pretemporada, agarrar ritmo y estar en buena forma física para el 21 de febrero (el inicio de la MLS)”, pero también resaltó que sueña con regresar a la Selección uruguaya, donde desde la llegada de Marcelo Bielsa no fue convocado.

"Soy un jugador de selección y siempre quiero estar. Tenía la posibilidad de dar un paso al costado después del Mundial, pero me sentía bien y sentía que todavía podía ayudar desde el lugar que me tocara. Según el rendimiento que tenga en la cancha, estaré o no. Según cómo esté físicamente y en el juego, el entrenador (Marcelo Bielsa) verá si puedo aportar para el grupo desde el lugar que sea”, finalizó Suárez.