La tremenda revelación de la madre de Mbappé sobre la negociación con el PSG: "Si hubiéramos podido pedir 10.000 millones, los habríamos pedido porque..."

La situación contractual de Kylian Mbappé tiene expectantes a los clubes más importantes de Europa. El delantero está a seis meses de finalizar su contrato con el PSG y ya puede negociar un precontrato con el equipo que quiera contar con él. En este contexto, Fayza Lamari, madre y representante del futbolista, dejó una frase muy sorpresiva.

"No hay culpa ni vergüenza. Si hubiéramos podido pedir 10.000 millones, los habríamos pedido porque así es como funciona el sistema", es lo que, según Le Parisien, Lamari expresó en una entrevista con Envoyé Special, que todavía no salió al aire.

Kylian Mbappé continuaría su carrera en otro club a partir de mitad de año. (Foto: archivo)

Las negociaciones entre en el club parisino y Mbappé no llegaron a buen puerto hace algunos meses y se intuye que ya no hay posibilidad de un acuerdo. El desafío del francés sería el de poder medirse en otra liga, dado que el sueldo que ostenta Kylian en PSG es de 72 millones de euros brutos por temporada más los bonos adicionales, que suelen ser por cumplir objetivos puntuales. Es decir, lo económico es importante, pero su motivación en este momento sería otra.

De todas formas, siguiendo la misma línea discursiva, Lamari se mostró muy firme en todo lo que tiene que ver con cuestiones de dinero y habló de la fundación “Inspired by KM”, el proyecto que se presentará el 20 de enero.

La fundación es un proyecto de Mbappé, quien tiene la intención de ayudar a 100 chicos a poder cumplir sus sueños y objetivos. Lamari se encargaría de dar cursos de idiomas, salidas culturales y deportivas, estancias o incluso clases magistrales para todos los chicos de entre 9 y 16 años.

Sin embargo, dejó en claro que no hará nada ad honorem. "Le dije: '¡Yo no hago nada por debajo del 30%! ¡Me jubilaré y haré lo que hace todo el mundo, me iré de vacaciones a las Maldivas y no trabajaré para ti!'”, le habría dicho a su hijo cuando le pidió que destine ese porcentaje de su sueldo para financiar la fundación. Por último, finalizó: “Al principio, le dije que sería el 50%, pero hablamos y quedó en 30%".