La tajante respuesta de Martino sobre el estado de cansancio de Messi: "Hoy puede ser un..."

"Ya estaba un poco cansado y se dio así. Seguramente no será la última vez que empiece a salir durante los partidos". Esa fue una de las frases más fuertes de la corta entrevista que brindó Lionel Messi todavía en el césped del Monumental, tras vencer a Ecuador en el inicio de las Eliminatorias.

Inmediatamente, la sorpresa se apoderó de la prensa y los hinchas, considerando que el capitán de la Selección argentina no es muy adepto a salir reemplazado. De hecho, en más de una ocasión confesó que prefiere ser suplente e ingresar que iniciar y salir del campo de juego en el segundo tiempo. Sin embargo, el desgaste en el último tiempo de competencia en el Inter Miami hizo efecto en un cuerpo que ya tiene 36 años.

El argentino que estaba muy pendiente al rendimiento del 10, seguramente alentando desde los Estados Unidos, es Gerardo Martino. Su entrenador en el equipo rosa sabe de la importancia de dosificar la carga en el 10, que durante algún partido de los últimos compromisos supo ingresar desde el banco de suplentes. Precisamente con ese objetivo.

Este viernes y finalizado el encuentro de la Selección, el Tata habló en conferencia de prensa y se refirió a Messi y su agotamiento. "En principio no parece nada importante sino síntomas de cansancio, por lo menos el reporte que tenemos después del partido y tenemos que esperar para saber con mayor precisión", señaló.

Además, se refirió a la posibilidad de que Messi no viaje a Bolivia y regrese a su club con anticipación: "No es algo que me animaría a decir. Creo que hoy (por este viernes) puede ser un día importante, pero tampoco me imagino que si él tiene posibilidades de jugar con Bolivia tenga posibilidades de regresar antes".