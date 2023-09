El provocador gesto de Novak Djokovic tras derrotar a Shelton en el US Open

Novak Djokovic venció este viernes al joven estadounidense Ben Shelton por 6-3, 6-2 y 7-6 y se clasificó a la gran final del US Open, último Grand Slam del año. El serbio ahora busca triunfar en el partido definitorio para asegurarse su título "Major" número 24 y seguir estirando la racha como el más ganador.

De esta manera, Nole le puso fin a la racha del joven de 20 años que mostró un grandísimo nivel en el certamen desarrollado en su país, y se coronó como la gran revelación de la recta final de la temporada.

El punto final en el estadio Arthur Ashe fue el más polémico de la tarde, cuando Djokovic consolidó su trabajada victoria. Nole, molesto por la forma en la que el joven celebra los triunfos, llevó a cabo un polémico gesto que no pasó para nada desapercibido.

Tras cada triunfo que lo llevó a esa instancia, el estadounidense celebró llevándose una mano con forma de teléfono a la oreja, para después hacer el gesto de cortarlo abruptamente. La celebración fue inspirada en el atleta triple campeón mundial de los 110 metros con vallas, Grant Holloway, quien a la vez es su amigo.

El festejo ganó notoriedad a lo largo del torneo y parece que a Djokovic no le gustó. Luego de meter el punto ganador, lo imitó también llevando la mano a la oreja y cortando el teléfono, como si quisiera exponer que también cortó su ascendente andar.

Shelton se mostró fastidioso en el saludo protocolar. Aún así, luego reveló que vio la imitación después y dejó un picante mensaje: "No la vi hasta después del partido. No me gusta cuando estoy en las redes sociales y veo gente diciéndome cómo puedo o no celebrar. Si ganas el partido, puedes hacer lo que quieras. Cuando era niño, siempre aprendí que la imitación es la forma más sincera de elogio".