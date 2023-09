La tremenda frase de Zverev sobre Alcaraz y Djokovic en el US Open: "Ellos están..."

El sueño del mundo del tenis de ver a Carlos Alcaraz y Novak Djokovic en la final del US Open sigue en pie. Luego de la aplastante victoria del serbio ante Taylor Fritz (9°), el español saltó a la cancha y vapuleó a Alexander Zverev en sets corridos para avanzar a semifinales. Luego del encuentro, el alemán se rindió a los pies de los máximos candidatos al título en Flushing Meadows.

Durante la primera semana de competencia, el ex número dos del mundo se mostró molesto con la prensa por dar como finalistas a los dos mejores del momento desde la previa. Esta frase causó mucho revuelo en sí misma, pero Zverev sufrió al murciano en carne propia y aceptó que tanto Carlitos como Nole están por encima del resto del circuito: "Jugué con Novak en Cincinnati y con Carlos aquí. Están a un nivel parejo y por encima de los demás", expresó.

En los últimos dos grandes certámenes, Zverev se quedó en semifinales y cuartos con derrotas en sets corridos ante Djokovic y Alcaraz. De hecho, también cayó ante el serbio en la última ronda previa a la definición en US Open 2021. Por eso, la vara está puesta en ellos dos y nadie más: "Al resto sólo nos queda trabajar para igualarles", sentenció Sascha.

Alcaraz, en camino a la final: enfrentará a Medvedev este viernes.

Sobre la derrota ante el número uno del mundo, el alemán argumentó que el físico no lo acompañó: "Gran parte se ha decidido en el primer set porque en el segundo me lesionó. Noté algo en el glúteo y ya no me podía impulsar de la misma manera con el saque", concluyó.

Más allá de la caída y despedida de Nueva York, Zverev está en camino a regresar al Top 10. Al no defender ni un punto hasta fin de año, es probable que el alemán se meta entre los mejores 10 del mundo e incluso en el ATP Finals en Turín, el conocido como Torneo de Maestros que Sascha ganó en dos ocasiones.