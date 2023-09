El picante cruce del Pity Martínez con un periodista que cubre River en vivo: "Estás hablando..."

Anoche se realizó la habitual cena organizada por la Fundación River, en medio de los fuertes rumores de crisis interna entre Martín Demichelis y el plantel. Durante el evento se los vio a todos muy unidos, o al menos mostrando esa imagen de unidad, pero el Pity Martínez fue el que reaccionó con un picante comentario sobre un periodista que cubre al Millonario.

Mientras Gustavo Yarroch, de ESPN, explicaba cuánto le restaba al mendocino para volver a jugar, el volante que regresó al club en este mercado agarró el micrófono y lo cruzó sin filtro. "Puedo decir algo, sin que se ofenda. Está hablando de más bastante, Gustavo", expresó y el cronista solamente se limitó a decir: "Un abrazo grande al Pity".

Luego, lo chicaneó al decir que "no sabía que también era médico" y después habló de cómo lo recibieron: "Me recibieron muy bien y eso también me impulsó a venir. Estoy feliz con esa decisión, el vestuario es muy bueno y muy sano, con mucha calidad en lo humano y lo profesional. Esa es la base para lograr grandes cosas", dijo.

Además anheló el día en que vuelva a pisar el Monumental: "Tengo que estar frío, espero ese momento con ansias, incluso hasta estar entrenando ahí. Es otro club, otro estadio, cada vez que venís de afuera se siente un aura distinta, va a ser un momento hermoso y espero estar a la altura de lo que es el club para seguir logrando cosas".

"Dije hace no mucho tiempo que solo volvía si estaba bien física y mentalmente, y River te lleva a eso porque hay que rendir domingo tras domingo. Hay que entender también que lo que viví en el club fue muy fuerte y redoblar la apuesta no es fácil. Me considero un pibe que va por metas nuevas y otros objetivos. Hablaré con el DT sobre la posición en la que jugaré, pero estoy más enfocado en la recuperación para adaptarme de vuelta al grupo en lo futbolístico y después lo hablaremos", cerró.