El error que asumió Almirón en la formación de Boca que perdió ante Tigre: “Me hago cargo, no fue…”

Luego de la derrota ante Tigre, Jorge Almirón analizó lo ocurrido en la cancha de Boca y se hizo cargo del planteo realizado durante el primer tiempo y, además, se excusó en el desgaste físico que significó la serie con Racing por los cuartos de la Copa Libertadores de América, disputado el pasado miércoles en el Cilindro de Avellaneda.

En la conferencia post partido, explicó: "Cada vez que intentábamos no había espacio. Con los dos nueves intentamos tener más pase y más espacio, no fue bueno el primer tiempo, me hago cargo yo. La derrota duele muchísimo, pero venimos de conseguir algo importante. Nos duele perder en La Bombonera".

"Venimos de un partido duro, hable con todos y tenían ganas de jugar, pero estaban con lo justo. Cuidamos a Pol, a Medina, le tocó jugar a varios que venían sin ritmo. Quise darle rodaje a todos, nos costó ser profundos y no tuvimos precisión. Ellos jugaron bien, el trámite de juego no fue favorable", continuó.

Además, señaló: "El resultado adverso genera ansiedad de generar rápido y tener situaciones. Vamos a aprender de esto, vamos a salir más fuertes para lo que venga. Uno quiere que el equipo juegue bien, que sea superior al rival. La parte negativa es que no convertimos, pero la positiva es que no nos convirtieron y que clasificamos a semifinales".

El próximo partido de Boca será el domingo en la ciudad de La Rioja ante Almagro por los octavos de final de la Copa Argentina. En tanto por la Copa de la Liga volverá a jugar en la Bombonera el domingo 17 ante Defensa y Justicia.