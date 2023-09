La “advertencia” de Cavani en Instagram tras el 0-0 de Boca ante Palmeiras: “Allá iremos con…”

Boca y Palmeiras no se sacaron ventajas en la ida por una de las semifinales de la Copa Libertadores en la Bombonera. El 0-0 no reflejó en absoluto el desarrollo del partido que contó con varias situaciones de gol para el conjunto local, que no pudo concretarlas, muchas en los pies y cabeza de su centro delantero estrella: Edinson Cavani.

El uruguayo se fue enojado por el desarrollo del encuentro, en el que Boca mereció más. De hecho, lo manifestó en el marco de una entrevista realizada todavía en el campo de juego cuando fue consultado por las situaciones "claras" que tuvo el Xeneize. "¿Cuáles son las claras que tuve?" , le preguntó al periodista en respuesta.

Después agregó: "Ah bueno, eso es lo que te parece a vos. Adentro de la cancha las cosas no son tan fáciles como a veces se ven de afuera. A veces entran y a veces no entran. Hay que seguir con fe y seguir laburando".

A ese último tramo de la declaración parece querer aferrarse ahora Cavani, ya cambiando el chip, al dejar un mensaje a modo de arenga en las redes sociales este viernes, de cara a la vuelta ante Palmeiras en Brasil. En las historias de Instagram, reposteó una historia de la cuenta oficial de la Libertadores con una imagen suya durante el encuentro y acompañó con la frase: "Allá iremos con las mismas ganas".

Lo cierto es que antes de pensar en San pablo, Boca deberá ponerse rápidamente el chip del certamen local porque tiene nada menos que el clásico ante River como próximo compromiso, el domingo desde las 14. Después si, Cavani y compañía afrontarán el gran partido del semestre, el jueves, en el Allianz Parque.