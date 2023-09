Tata Martino reveló por qué Messi no tuvo minutos en la final que perdió Inter Miami: “No era…”

La noticia de la ausencia de Lionel Messi por lesión cayó como un baldazo de agua fría en Inter Miami. Momentos antes de la final por la US Open Cup, se supo que el 10 no iría ni siquiera al banco de suplentes ante Houston Dynamo, que terminó quedándose con el título tras ganar 2-1. Luego de la dolorosa derrota como local, Tata Martino explicó las razones por las que el mejor del mundo no fue de la partida.

En conferencia de prensa, el entrenador argentino recalcó que el astro estaba lejos de estar en plenitud física para afrontar la definición por la copa estadounidense: "No era prudente que Messi juegue este partido, ni siquiera considerarlo para algunos minutos", disparó.

Luego, el Tata, que se quedó a las puertas de su tercer título como DT en el soccer, agregó: "Corríamos riesgos, pero sí, va a jugar seguramente antes de que termine la liga. Iremos partido a partido para definir la situación y ver en qué momento el departamento médico nos dice que está en condiciones de jugar, pero sin correr riesgos".

De esta manera, Messi no sería descartado para el fin de semana, cuando Inter Miami reciba a New York City FC. Dicho partido será el sábado por la noche, pero todavía es demasiado pronto como para saber si Leo podrá ser de la partida.

