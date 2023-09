Messi, afuera de la final de la US Open Cup: por qué no fue ni al banco en Inter Miami

En un principio, Lionel Messi iba a ser titular para Inter Miami en la final de la US Open Cup. Con el correr de los días, Gerardo Martino planteó la duda y comenzó a barajar la posibilidad de que el 10 comenzara la definición como suplente. Cuando esto último parecía confirmado, el mejor del mundo no apareció entre los jugadores que llegaron al DRV PNK Stadium para enfrentar al Houston Dynamo y encendió las alarmas: no estará ni en el banco.

Messi no llegó al estadio: no estará en la final del US Open Cup

De esta manera, Messi no podrá ayudar a las Garzas para buscar su segundo título en Estados Unidos. Sin dudas, una noticia tan tremenda como decepcionante para el conjunto de South Beach, que esperaba un estadio a reventar y la presencia de todas sus figuras en un partido decisivo.

Cuando las especulaciones crecían en las redes sociales, la propia cuenta oficial de la US Open Cup confirmó el secreto a voces: "No estará Messi esa noche [...] El GOAT no se cambiará para la final", escribió en Twitter.

El anuncio que nadie quería ver: así lo informó la cuenta de la US Open Cup.

La palabra de Tata Martino sobre la salud de Messi

"En este caso, sentarme con él, ver cuáles son sus sensaciones. Hablar se habla siempre, pero después la resolución es en la que estamos de acuerdo. Vamos a esperar hasta mañana. Acá hay tres cuestiones: primero está el jugador, después la final y luego lo que viene. Son esos tres los escenarios", había expresado el DT, que buscará su segundo título con la franquicia de Miami.

En la misma línea, agregó: “Es muy difícil pensar en la gente. Las situaciones se presentan y hay que tomarlas y no podes decir ‘compren el ticket tranquilos’. Yo conduzco de acuerdo con cómo están mis futbolistas. Sé que la cantidad de partidos es por responsabilidad nuestra por haber jugado la final de la Leagues Cup. Pero no todo empieza y termina con un sólo partido".

"Tiene que ver exclusivamente con la final. Son 90 o 120 minutos que te separan de un título. Tiene lógica. Si fuera otro tipo de partido no correríamos ningún riesgo", agregó Martino quien dejó en claro que los próximos partidos por la MLS serán claves. “Son tres finales. La de mañana, contra el New York del domingo y de la próxima semana en Chicago son partidos trascendentales”.

Houston Dynamo, el rival de Inter Miami, actualmente ocupa la cuarta posición de la Conferencia Oeste con 43 puntos. No pierden desde el 7 de agosto cuando cayeron en los octavos de final de la Leagues Cup por 2-1 ante Charlotte. Además, el equipo se metió en esta final de la Copa tras vencer 3-1 al Real Salt Lake.