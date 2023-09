La inédita y particular técnica de concentración de Nico Sánchez en Los Pumas para patear

“Este yo lo hago, este yo lo meto”. Esa frase se leía de la boca del tucumano Nicolás Sánchez, cuando se concentraba para iniciar la carrera hacia la pelota y patear un penal que implicaba no solo sumar tres puntos para Los Pumas a segundos del final, sino que también sentenciaba la victoria luego de un debut con caída en el debut versus Inglaterra y dejaba a Samoa sin punto bonus, lo que podría ser importante pensando en la definición del Grupo D del Mundial Francia 2023.

Si bien muchos pateadores realizan rituales para enfocarse a la hora de realizar un disparo a los postes, una acción individual dentro de uno de los deportes más colectivos que existen, lo del jugador formado en Tucumán Lawn Tennis causó asombro, ya que nunca se lo había visto en su larga carrera con el seleccionado argentino, en la que está a solo un partido de llegar a las 100 apariciones con la camiseta celeste y blanca, honor que ya ostenta Agustín Creevy.

Mirá el video

En una entrevista realizada a ESPN en la previa de la Copa del Mundo, el máximo goleador de la historia del seleccionado (NdR: suma 863 puntos), reveló las razones de su nueva forma de prepararse para esos momentos: “Trato de pensar en que alguien me está desafiando y demostrar que lo puedo hacer. Me imagino alguna situación en la que alguien me está diciendo que no lo puedo hacer, entonces trato de hablarle a esa persona y siento que de esa manera estoy en un estado mental mucho mejor", reveló el Cachorro.

Nico Sánchez llegó a su cuarto Mundial luego de no ocupar un rol protagónico en Japón 2019 y de no sumar los minutos a los que estaba acostumbrado a nivel club, debiendo dejar el poderoso Stade Français para moverse al humilde Brive, y siendo duda para ocupar un lugar dentro de los 33 elegidos por el australiano Michael Cheika, Head Coach de Los Pumas, teniendo en cuenta que la camiseta número 10 se encuentra en poder del cordobés Santiago Carreras.

Mirá el video

El apertura de 34 años debutó en el seleccionado argentino un 21 de mayo de 2010 ante Uruguay, y meses después de obtener la Vodacom Cup sudafricana en 2011 con Pampas XV, un combinado nacional emergente del Plan de Alto Rendimiento, se metió en la lista de Santiago Phelan para la Copa del Mundo de Nueva Zelanda. A partir de allí fue una fija en cada convocatoria albiceleste, integrando los planteles de los Mundiales 2015, 2019 y 2023 y, según lo que declaró en esa misma nota brindada al programa Scrum, estaría disputando sus últimos partidos con la camiseta de Los Pumas.