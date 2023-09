La llamativa frase de Riquelme sobre el presente de Barco en Boca: “Está teniendo…”

Luego de un empate con sabor a poco ante Lanús, Boca tiene la serie ante Palmeiras y el Superclásico con River por delante. Aunque todavía no se sabe qué equipo parará Jorge Almirón este jueves, está claro que Valentín Barco puede ser una fija para la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. No obstante, Juan Román Riquelme afirmó que el Colo no atraviesa por su mejor momento.

En diálogo con ESPN F12, el vicepresidente del Xeneize fue consultado por la situación contractual del joven de 19 años y remarcó que está teniendo altibajos: "Barco tiene contrato hasta diciembre de 2024. Le pasa lo mismo que le pasa a Medina, Varela... Al comienzo arrancan de maravillas y ahora está teniendo partidos malos", señaló.

Luego, Riquelme agregó: "Va a volver a tener partidos buenos y malos, hasta que después sea regular como le pasó a Medina. Medina fue el primero que debutó con nosotros, le costó y ahora parece un veterano por cómo juega. A Zeballos le pasa lo mismo, tiene partidos muy buenos y otros no tanto, y a Barco le viene pasando eso".

"Asi que hay que tenerle paciencia. Él tiene contrato con nosotros hasta diciembre de 2024, nosotros tampoco estamos apurados", afirmó. Ante los incesantes rumores de una posible compra desde Inglaterra, la gente de Boca espera que Barco pueda resolver su situación contractual y quedarse un tiempo más o, en otro caso, concretar una venta por un monto mayor.