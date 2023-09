Cremaschi reveló las "complicaciones" con Messi de los jugadores de Inter Miami que no hablan español: "Hay algunos que..."

Lionel Messi revolucionó con su llegada al Inter Miami y tras dos meses, algunos compañeros aún no pueden acostumbrarse a su presencia y a las maravillas que hace en la cancha. Este viernes, el estadounidense de origen argentino Benjamín Cremaschi habló sobre el 10 y dio detalles del día a día del astro argentino en el seno del plantel.

"La primera vez que le hablé, posiblemente la vez que tenía más nervios, fue la segunda vez que lo vi. Me acerqué para ver cómo estaba, cómo se estaba sintiendo en esos primeros días de entrenamiento, solo una conversación general. Pero él es uno más, no quiere ser tratado diferente, eso es lo que más me sorprendió. Es humilde, nunca dice o hace algo para mostrar que es más que los demás y respetamos eso. Respetamos la persona que es, lo que ha hecho y lo humilde que es y eso es lo que más me sorprende de él y también de Busquets y Jordi", comenzó revelando el joven de 18 años.

Benjamin Cremaschi.

En el marco de una entrevista para el podcast The American Dream, Cremaschi agregó: "En el campo, todo el tiempo lo busco con la mirada para saber dónde pararme para poder mostrarme cuando recibe la pelota. Son movimientos que tengo que hacer para satisfacer su juego porque cuando la recibe te da una chance de gol, literalmente. Así que a veces lo estoy mirando y él me mira y es como que le pregunto si estoy bien parado y él me dice que sí con la mirada", reveló.

A propósito del tema miradas, el juvenil contó cuál es la influencia de Messi en el vestuario, desde aconsejar y dar su parecer sobre algunas cuestiones. En ese sentido, contó la limitación que tiene a la hora de llegar a los no hispanohablantes. "Su presencia ya es demasiado. Todos tratan de dar lo mejor de inmediato. Sí ha dicho algunas cosas sobre táctica y mentalidad que han sido importantes para el equipo. Él habla solamente en español así que hay algunos que no entienden como DeAndre (Yedlin), pero se lo nota muy motivado y todo lo que dice es muy correcto y es para ayudar al equipo. Me encantaría que todos pudiesen entenderlo, porque los jugadores que solo hablan inglés creo que no lo pueden entender del todo, porque es impresionante todo lo que dice".

Al respecto, cerró con un ejemplo: "Contra Los Ángeles dijo que era un partido difícil pero también era un desafío para nosotros, no solo para demostrar que podíamos entrar a los Playoffs sino para demostrar que podíamos ser campeones. Lo dijo de una manera demandante. No suele hablar mucho, es más de miradas. Pero cuando habla, habla. Es impresionante”.