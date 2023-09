La insólita reacción de los hinchas de Inter Miami cuando Messi salió lesionado

Las alarmas comenzaron a sonar durante la jornada de este miércoles a la tarde. Lionel Messi se retiró antes de lo estipulado en el duelo que protagonizaron Inter Miami y Toronto FC. El capitán de la Selección argentina se había perdido sus dos últimos partidos, uno con la Albiceleste y uno con la franquicia, se resintió y decidió salir por precaución.

Los hinchas de las Garzas, quienes volvieron a agotar las entradas disponibles para asistir al DRV PNK, tuvieron una insólita reacción luego de que el cuarto árbitro levantara el cartel luminoso con el número 10 en rojo. En el momento que el GOAT cruzó la línea de cal rumbo al banco de suplentes, comenzaron a aparecer los claros en las tribunas.

Tal y como había sucedido en el partido ante Atlanta United por la Leagus Cup, en el momento que Lionel Messi se retiró del campo de juego, los hinchas perdieron el interés en el partido y se retiraron antes de tiempo rumbo a sus hogares. Las imágenes no tardaron en viralizarse a través de las redes.

Quien habló sobre la situación del mejor jugador del mundo fue Tata Martino, el DT del Inter Miami. "No era el plan, sí estaba estipulado que no jugara todo el partido. Vino una jugada ofensiva y sintió algo. Creo que esa famosa cicatriz que tiene le molestó. vamos a ir día a día, tranquilos. No hay ninguna chance de que jueguen el domingo. Veremos para la final del miércoles", expresó.

Por último, esperanzado en que lo de Messi no sea nada grave, sentenció: "En principio es una cicatriz sobre una lesión vieja. En la Selección Argentina no tenía lesión muscular. Yo creo que en este caso es exactamente lo mismo, que no hay lesión muscular. Pero debemos ser cautos y esperar".