La fulminante frase de Nadal sobre Djokovic tras encender la polémica sobre su récord: "En eso no..."

El debate sobre quien es el mejor tenista de la historia se da a diario y cada vez suma más figuras importantes que eligen su lado en la contienda. Lógicamente, la discusión se resume a tres nombres, pero uno de esos comienza a alejarse del resto con el correr de los años y los logros. Con su récord de más títulos de Grand Slams, Novak Djokovic sacó una ventaja inalcanzable para Roger Federer y muy dificil de recuperar para Rafa Nadal.

Algunos días atrás, el manacorí encendió la polémica al dejar una declaración sobre Nole. En ella, aseguraba que el serbio se hubiese visto mucho más afectado que él en caso de no alcanzar la marca de más trofeos majors. Luego de varios días de controversia, Nadal volvió a hablar, esta vez con el diario As, y dejó una fulminante frase sobre su más acérrimo competidor: "Creo que con respecto a títulos, Djokovic es el mejor de la historia y en eso no hay nada que discutir", disparó.

Luego, Rafa, que tiene 22 Grand Slams en su haber, agregó: "Yo creo que los números son los números y las estadísticas son las estadísticas, y en ese sentido, creo que él tiene unos números mejores que los míos y eso es indiscutible. A mí no se me cae ningún anillo ni tengo un ego tan grande como para intentar maquillar una realidad que no es. Esta es la verdad. Lo demás son gustos, inspiración, sensaciones que te pueda transmitir uno u otro, que te pueda gustar más uno u otro".

El historial general está a favor de Djokovic (30-29), pero Nadal le ganó más finales de GS (5-4).

Sin dudas, no es normal ver que una bestia competitiva como Nadal, que no juega al tenis desde enero de este año, se rinda a los pies del balcánico de esta manera. Menos después de las 59 batallas que disputaron, el duelo más repetido en la Era Abierta del tenis: "Después, como siempre, cada uno puede combinar la historia a su antojo, decir que yo he sufrido muchas lesiones. Mala suerte para mí o mala suerte que haya tenido el cuerpo de esta manera. Él ha tenido otro y de alguna forma eso también es parte del deporte. Le felicito por todo lo que está consiguiendo y no por eso me causa ningún tipo de frustración. Lo he dicho cuando era yo el que ganaba más Slams, lo dije cuando estábamos empatados y lo digo ahora que voy por detrás", aclaró.

Por último, el español de 37 años concluyó: "No voy a ser yo el que intente a través de una lucha personal, querer ser lo que no soy. Lo que es, es y lo que no es, no es. Digo esto muy satisfecho con todo lo que yo he hecho".