Bertranou, a horas de un partido clave: "Estamos enfocados al 100%"

En la previa del partido de Los Pumas ante Samoa del viernes, el mendocino Gonzalo Bertranou habló en conferencia de prensa y brindó sus sensaciones sobre este trascendental cruce que tendrán Los Pumas. El nacido en Los Tordos será parte del XV inicial que dispondrá Michael Cheika para vencer a los isleños desde las 12:45 en el Stade Geoffroy-Guichard de Saint Etienne.

Al respecto del próximo encuentro, el back destacó que el plantel está tranquilo y con muchas expectativas: "Tengo claras las cosas de lo que le hace bien al equipo y eso me da tranquilidad, y estoy seguro que el viernes estamos preparados para hacer un muy buen partido", comenzó diciendo. Luego, el representante de nuestra provincia se refirió a los detalles que se deben corregir para asegurarse la victoria en esta tercera jornada de la Copa Mundial.

Bertranou será titular nuevamente.

Bertranou aclaró: "El juego en el piso arranca antes y esa es una de las claves que no pudimos resolver. Estamos viendo que se está refereando bastante rápido, la mayoría de los penales se cobran ahí, asique hicimos foco en eso y nos preparamos para que esa situación se haga mucho más limpia". Además, el jugador de Dragons RFC se refirió a cómo influye la pelota en el juego: "Como pateador, la pelota está buena, vuela más y es un poquito más redonda, y el tema de la humedad y el calor no se pueden mejorar mucho. No sé cómo en 2023 no se puede diseñar una pelota que se mantenga seca. Entrenamos con pelota mojada, con pelota seca, pero no hay mucho análisis para hacer, es igual para todos los equipos".

Para cerrar, el jugador de la Selección argentina comentó cómo se encontraba el equipo desde lo mental antes de un choque tan importante: "Estamos muy bien, el partido ante Inglaterra ya pasó, dolió lo que tenía que doler e hicimos el análisis que teníamos que hacer para superarlo. Perder es una posibilidad pero dolió la forma en la que perdimos. La cabeza ya está enfocada al 100% en el viernes" sentenció.

El quince inicial de Los Pumas para enfrentar a Samoa estará conformado por: Thomas Gallo, Julián Montoya, Eduardo Bello; Guido Petti, Matías Alemanno; Pablo Matera, Marcos Kremer, Juan Martín González; Gonzalo Bertranou, Santiago Carreras;Santiago Chocobares, Matías Moroni; Mateo Carreras, Emiliano Boffelli y Juan Cruz Mallía. En el banco de suplentes estarán Agustín Creevy, Mayco Vivas, Francisco Gómez Kodela, Pedro Rubiolo, Rodrigo Bruni, Tomás Cubelli, Nicolás Sánchez y Lucio Cinti.