La picante frase de Nadal sobre Djokovic y su récord de títulos en Grand Slams: "Para él, no..."

A raíz del retiro de Roger Federer y las lesiones de Rafa Nadal, el encargado de llevar la bandera de la época más gloriosa del tenis es Novak Djokovic. Con números que dejarán la vara a una altura casi imposible de llegar, los miembros del Big 3 se impulsaron unos a otros para ganar todos los Grand Slams y torneos importantes en disputa. En este sentido, el serbio alcanzó su 24° título major con la victoria en el US Open y sacó una diferencia dificil de alcanzar para el español que dejó una fuerte opinión sobre la lucha por ser el más ganador de la historia.

En diálogo con Movistar +, el manacorí aseguró que el récord de trofeos de Grand Slam es algo que le preocupa menos que a Nole: "¿Se puede vivir frustrado con 22 Grand Slams? Sí, se puede. Por ejemplo, creo que Novak lo vive de una manera más intensa de lo que lo hago yo. Para él, no conseguirlo [ser el más ganador de majors] hubiera sido una frustración más grande. A lo mejor, esa es la razón por la que lo ha conseguido", expresó.

Lógicamente, la frase retumbó con fuerza en el mundo del tenis y se viralizó rápidamente en redes, donde generó gran debate. Tras el final del US Open, la cuenta de títulos de Grand Slam está 24-22 a favor de Djokovic sobre Nadal, que comenzó el 2023 un campeonato por encima del serbio.

La rivalidad con más partidos en la Era Abierta: 30 triunfos de Djokovic contra 29 de Nadal

A raíz de esa primera pregunta, Rafa agregó que el objetivo de su regreso no pasa por ganar más torneos grandes: "Me gustaría volver a jugar, volver a ser competitivo. La ilusión no es volver y ganar Roland Garros o ganar Australia, que la gente no se confunda. Soy muy consciente de en la época que estoy de mi vida y todo eso queda muy lejos", reconoció.

Tras quedarse con tres de los cuatro Grand Slams del año, Djokovic se tomará un descanso en el circuito y no estará en la gira por Asia. De esta manera, se perderá el Masters 1000 de Shanghai y volvería recien a finales de octubre para el Masters 1000 de París-Bercy. Allí, buscará un nuevo título para asegurarse terminar otro año como el número uno del mundo.