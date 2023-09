La advertencia de Mayco Vivas a Los Pumas antes de enfrentar a Samoa: "No podemos..."

Luego de tener la fecha libre de descanso, Los Pumas comenzaron una semana decisiva para su camino en el Mundial de Rugby 2023. La derrota ante Inglaterra en el debut ya pasó y ahora los focos están puestos en Samoa, rival que venció a Chile y pareciera ganar fuerza como uno de los contrincantes por el boleto a los cuartos de final. Por esta razón, Mayco Vivas, forward del conjunto argentino, advirtió sobre una de las fortalezas del conjunto oceánico.

En conferencia de prensa, el pilar de 25 años destacó uno de los puntos más fuertes de Samoa, que este fin de semana goleó a los Cóndores y enfrentará a Los Pumas el próximo viernes: "Arrancamos viendo un poco como es el sistema de ellos, a qué juegan. Tienen un buen pack, muy fuerte, muy dominante. Vamos a ir a presentar pelea ahí", aseguró.

Luego, Vivas, que no fue de la partida ante Inglaterra, remarcó que Argentina no tiene margen de error si quiere avanzar en el Mundial de Rugby 2023: "Tienen muy buenos jugadores, con experiencia en los All Blacks y demás equipos. Es un punto clave para tener foco ahí y no podemos cometer errores que se puede pagar caro en un Mundial", disparó.

Vivas y Sordoni, los últimos que se sumaron al plantel mundialista de Los Pumas.

Por otra parte, el rafaelino disipó las dudas sobre su estado físico: "Físicamente estoy muy bien, es un gran grupo humano y rugbísticamente hablando también. Es un grupo muy preparado e hicimos una gran preparación para los partidos que se viene al Mundial", señaló.

Así, Los Pumas siguen con su preparación en La Baule de cara al partido ante Samoa, Dicho encuentro será este viernes desde las 11:45 de Argentina y será televisado por ESPN y Star+.