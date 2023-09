Martino se refirió al estado de Messi y la posibilidad de darle descanso: "Nuestra idea es no..."

Lionel Messi retomó sus entrenamientos en el Inter Miami con la incógnita sobre su participación en el próximo partido ante el Atlanta United, este sábado en el marco de la fecha 32 de la Major League Soccer (MLS), en la que busca clasificar a su equipo a la fase final de la competencia.

Reintegrado de la Selección Argentina, con la que debutó en su sexta Eliminatoria Sudamericana de cara a un Mundial, en este caso el de Estados Unidos-Canadá-México 2026, ahora el 10 busca recuperarse desde lo físico para estar al 100% con su equipo. Es por eso que el entrenador Tata Martino podría preservarlo este sábado para recién darle minutos la fecha siguiente. Aunque existe la posibilidad de que viaje igual y no sea desde la partida.

Este viernes, en medio del entrenamiento del cual formó parte Messi con normalidad, Martino habló ante los medios y se refirió al astro argentino. Sobre el estado en el que llegó el futbolista, señaló: "Está bien pero igual vamos a esperar al final del entrenamiento para tomar una decisión definitiva. Ayer entrenó con normalidad".

"Obviamente seremos muy cuidadosos porque sabemos que tenemos una cantidad de partidos muy importante en el corto plazo. Nuestra idea es no lesionar ni a Leo ni a ningún otro jugador. Iremos hablando en el día a día para ver cómo se sienten ellos, saber qué jugador está disponible en cada partido", agregó.

Luego de descartar que no padece ninguna lesión sino que se trata de cansancio, el DT señaló: "Primero vamos a determinar si está en condiciones de viajar o no. Después analizaremos no solo este partido sino todo lo que tenemos por delante".

Ante Atlanta, Inter Miami dará inicio a un mes decisivo para la temporada. El encuentro será en el Mercedes-Benz Stadium y se disputará desde las 18 de la Argentina. Será transmitido por la plataforma Apple TV.