La sorpresiva revelación de Mascherano sobre Scaloni de cara a París 2024: "Si él quiere, tiene..."

Años atrás, era difícil imaginar un apoyo unánime e inclaudicable hacia Lionel Scaloni como DT de la Selección argentina. El tiempo, los títulos y las formas cambiaron esto de forma radical y el entrenador goza del cariño total por parte de la gente y la opinión pública del fútbol. Tal es así que incluso Javier Mascherano, entrenador de la Selección Sub 23 que se prepara para el Preolímpico, está dispuesto a ceder su lugar para que el pujatense lidere el plantel de jóvenes en París 2024.

Luego de dirigir al Sub 20 en el Sudamericano y el Mundial de la categoría, Mascherano prepara lo que será la Albiceleste Sub 23, tanto con jugadores del ámbito local como de afuera, para el torneo clasificatorio a los próximos Juegos Olímpicos. Más allá de que es su propio puesto, el excapitán del combinado nacional no tendría problemas en hacerse a un costado para que el DT campeón del mundo tome las riendas del equipo: "Primero habrá que clasificar. Después, ya lo hablé con Scaloni que, a la hora de clasificar, si él quiere ser el entrenador de la Selección olímpica, obviamente tiene todo el derecho para decidirlo así", reveló.

Aunque sorprenda, así lo confesó el propio Jefecito en una entrevista con TyC Sports. Luego, el ex Barcelona, Liverpool y otros agregó: "Acá nuestra idea es colaborar dentro de las Selecciones juveniles y que todo tenga que ver con una decisión en conjunto. El hecho de que yo esté dirigiendo la Sub 23 es porque se decidió de esa manera, por temas de calendario también. Con el comienzo de las Eliminatorias, era difícil para el entrenador de la Mayor tener que estar con las dos selecciones".

Di María, Messi, Scaloni y Mascherano: ¿se repite en París 2024?

"Si existe la posibilidad de clasificar, puede estar la posibilidad también de que Scaloni la dirija y él decidirá a quien llevar. Veremos qué pasa, en un principio hay que preparar un buen equipo para enero y competir", concluyó Mascherano, quien se mostró encantado ante la chance de sumar a Lionel Messi y Ángel Di María como piezas mayores al plantel olímpico.

Como en cada Juego Olímpico, los equipos participantes en fútbol tienen tres lugares disponibles para jugadores mayores en su plantel de menores de 23 años. Así como Mascherano y Juan Román Riquelme acompañaron a la delegación que trajo el oro de Beijing 2008, Leo y el Fideo podrían sumarse a la de París 2024: "En el caso de poder clasificar a los JJOO, sería un orgullo para nosotros poder contar con Messi y Di María", disparó el DT.