Novak Djokovic enciende alarmas en la previa de Serbia-España por Copa Davis: "No me siento muy..."

Novak Djokovic afirmó este jueves que no se siente "muy fresco" después de jugar tantos partidos en el Abierto de Estados Unidos que ganó el pasado domingo, pero se mostró confiado y con ganas de que Serbia se lleve este viernes los tres puntos frente a España en el cruce entre ambos en el grupo C de la Copa Davis, que se disputa esta semana en Valencia.

"No sé todavía si jugaré, porque esta es una competición de equipo y se trata de hacer la mejor alineación posible para ganar. No he tenido mucho tiempo para recuperar, intentaré hacer todo lo que pueda, adaptar mi cuerpo y mis condiciones para ser capaz de darle a mi país la clasificación”, dijo el serbio en rueda de prensa al llegar a la sede.

Djokovic, que estrenará el número uno mundial en Valencia tras su victoria en Estados Unidos, dijo también que "esta competición es muy importante" y espera ser capaz de mostrar su mejor juego. "Espero que mañana ganemos contra España y ser capaces de clasificarnos. Son muy importantes los tres puntos, también es importante ganar el dobles porque todo cuenta”, dijo.

España perdió 3-0 ante República Checa en su estreno en el grupo, por lo que necesita ganar a Serbia el viernes y a Corea del Sur el domingo para asegurarse la clasificación para las finales de Málaga en noviembre.

Djokovic dijo que la Davis es el torneo deportivo con más tradición de la historia porque representar a tu país es muy particular y, por otro lado, dijo sobre el español Alejandro Davidovich: "Hemos entrenado juntos en varias ocasiones en los últimos años en Marbella. Él está jugando su mejor tenis en el último año. Ha conseguido grandes victorias y es muy completo".

Sobre la ausencia de última hora de Carlos Alcaraz en el equipo español dijo que hay que entender que no haya acudido, ya que él tampoco ha jugado todos los partidos de la Copa Davis con Serbia porque durante el año se juegan muchos torneos individuales y los jugadores se sienten cansados. "España es una de las grandes naciones del tenis y el equipo nacional en hombres y mujeres tiene mucho nivel. Estoy agradecido y contento de que la gente tenga interés en venir esta semana para ver tenis", dijo Djokovic