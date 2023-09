Jerónimo de la Fuente habló sobre la presión de Los Pumas antes del duelo ante Samoa: "La podés usar para..."

Los Pumas continúan su preparación de cara al próximo encuentro del Mundial de Francia 2023, frente a su par de Samoa, luego de lo que fue la derrota en el debut ante Inglaterra. El equipo está obligado a ganar si pretende mantener las chances de clasificar a la próxima instancia del certamen, en el marco de un complejo grupo.

En este marco, el back Jerónimo de la Fuente habló sobre la presión del equipo y en especial de cómo lo trata cada jugador, ante la responsabilidad que se asume en el próximo duelo.

De la Fuente se prepara para enfrentar a Samoa. Foto: archivo.

"Aprendí a manejar la presión. Antes me presionaba mucho con dormir bien, no equivocarme, hacer el partido perfecto, no errar un pase, un tackle, una jugada. Eso me jugaba en contra. Con el correr del tiempo, y quizás todavía sigo aprendiendo, que la presión la podés usar para que te motive. Es un desafío. Que te cargue nafta y que te puedas demostrar a vos mismo", señaló al respecto.

En diálogo con Scrum Mundial de ESPN, De la Fuente agregó: "Creo que no hay que demostrarle nada a nadie, sino a uno mismo, para tratar de mejorar, con la responsabilidad que representa llevar la camiseta de Los Pumas. Porque no por motivarte y sacarte esa presión podés hacer lo que quieras".

Por último, se refirió a su experiencia y cómo le favorece a la hora de enfrentar esta clase de partidos: "Después de haber jugado los otros dos Mundiales, esa presión hoy la disfruto. Está buenísimo representar al país, esa responsabilidad. Lo disfruto desde el lado de que hay que demostrarnos a nosotros mismos que podemos jugar de la manera en la que queremos jugar. queremos motivar a la gente a que nos sigan".