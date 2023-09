La tremenda revelación de Richarlison tras romper en llanto en la victoria de Brasil: "Voy a..."

La Selección de Brasil no jugó bien en su visita a Perú, pero sacó su chapa de equipo grande y se llevó la victoria en Lima por un cabezazo en el minuto 89. Así como todo el equipo verdeamarelho, Richarlison no tuvo un gran partido y, para variar, le anularon un gol por un offside finísimo en el primer tiempo. Todo esto se tradujo en frustración para el delantero del Tottenham, que se quebró al llegar al banco de suplentes tras salir reemplazado.

El presente de la Cacatúa no es el mejor. Entre la última temporada y el comienzo de la actual, el carioca de 26 años convirtió apenas tres goles en Inglaterra y las críticas sobre él caen constantemente, sobretodo al tener que reemplazar a Harry Kane en su club. Pese a haber tenido un buen Mundial, Richarlison tampoco convirtió para la Selección de Brasil en lo que va de 2023. Todo esto lo hizo estallar en lágrimas cuando salió para el ingreso de Gabriel Jesus: "Aunque quieras hacer las cosas bien, te acaba saliendo mal. Pasé por un momento difícil en los últimos 5 meses fuera del campo", expresó en diálogo con Globo Esporte.

Luego, el delantero, que también se retiró entre lágrimas tras no poder convertir en la goleada por 5-1 ante Bolivia el último viernes, reveló que buscara asistencia: "Ahora las cosas se han estabilizado en casa y la gente que solo se interesa por mi dinero no está cerca. Voy a volver a Inglaterra y buscar ayuda psicológica para trabajar en mi mente", afirmó.

Además, Richarlison se mostró confiado para esta nueva etapa de su vida personal: "Ahora las cosas empezarán a fluir, estoy seguro de que haré una buena racha en el Tottenham y haré que las cosas vuelvan a suceder. Ese momento triste ni siquiera fue porque jugué mal, en mi opinión no hice un mal partido en Belém [vs Bolivia], fue más bien un arrebato por las cosas que pasaban fuera del campo, que se salieron de control no en mi parte, sino de la gente que estaba cerca de mí", sentenció.

Por último, el delantero que patentó el "baile de la paloma" en sus festejos remarcó: "Ya está, volveré más fuerte... se trata de conseguir una buena racha en el Tottenham, esta semana me voy a sentar a hablar"