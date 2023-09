La reacción de Dibu Martínez tras igualar un récord histórico con la Selección argentina: "Me dijeron que..."

Emiliano Martínez expresó que "fue inteligente" viajar con dos días de anticipación al partido frente a Bolivia, debido a que considera que "después de dos noches empieza algo de acostumbramiento" a la altura de La Paz y se refirió a la marca histórica que alcanzó en la goleada de la Selección.

El Dibu igualó lo hecho por Daniel Carnevali el 23 de septiembre de 1973 y se transformó en el segundo arquero que no recibe goles en un partido por Eliminatorias en Bolivia. Aquella vez fue victoria del conjunto albiceleste por la mínima diferencia. “Me lo contaron mis amigos y me dijeron que hacía como 50 años que no se lograba".

"Me sorprendió que coreen mi nombre. Normalmente, no me quieren mucho afuera de #Argentina, pero hoy me sorprendió la gente boliviana".



"Me gustan los desafíos y siempre buscamos algo más. Esta Selección que logra todo y siempre quiere algo más", expresó y agregó: "Acá hay hambre de todos, empezando por el capitán (Lionel Messi), que se podría haber ido y sin embargo estuvo con nosotros", destacó.

Sobre el partido expresó: "La verdad es que sentí más la altura en el entrenamiento que durante el partido, Fue inteligente venir dos días antes, porque después de dos noches te empezás a adaptar a la altura. Aunque en el calentamiento previo también me ahogué".

"Ganamos seis partidos después del Mundial y eso es mucho. Venimos después de jugar muchos partidos en Europa. Cada vez que nos juntamos parece un grupo de la escuela que va de viaje", continuó y agradeció de una particular manera la ovación que recibió de parte de la gente en el estadio: "Hoy me sorprendió que la gente de Bolivia coreara mi nombre, porque por lo general no me quieren mucho fuera de Argentina. Pero eso es lo que genera esta selección".