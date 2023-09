La explicación del capitán de España a la ausencia de Alcaraz en la Copa Davis: "Terminó muy..."

Carlos Alcaraz cayó en semifinales del US Open y no pudo defender su título de campeón en Flushing Meadows. Más allá de no estar en la final ante Novak Djokovic, el español también perdió el primer puesto del ranking ATP a manos del serbio y le costará bastante recuperar ese preciado lugar. Más allá de esto, el murciano de 20 años no jugará la Copa Davis para su país esta semana y otro histórico de su país como David Ferrer explicó la razón.

El extenista y capitán de España en el torneo de selecciones afirmó que fue el propio Juan Carlos Ferrero, entrenador de Carlitos, quien le avisó que su discípulo no se sumaría al plantel que busca la séptima Ensaladera de la Roja: "Nada más acabar la semifinal contra Medvedev Juan Carlos (Ferrero) me pidió que, por el bien de su salud y su descanso, lo mejor era no venir", expresó.

"Terminó muy cansado, con algunos problemas físicos", agregó Ferrer. Este miércoles, España cayó ante República Checa por 3-0 y ahora deberá enfrentar a Corea del Sur y la Serbia de Novak Djokovic, nada más y nada menos.

Por su parte, Alcaraz lamentó no poder ayudar a su país a conseguir una nueva Copa Davis, certamen que se disputara en su país: "Me hacía mucha ilusión jugar por la Davis en Valencia, pero tengo que escuchar a mi cuerpo después de una gira muy larga. Necesito parar y descansar, física y mentalmente. El calendario es muy exigente, todavía queda mucha temporada, y ahora necesito recargar fuerzas", sentenció.

Tras esta ausencia, se espera que el número dos del mundo llegue en plenas condiciones a la gira por China, que comenzará con el ATP 500 de Beijing y el Masters 1000 de Shanghái. Luego, los platos fuertes que le quedan al circuito ATP son el Masters 1000 de París-Bercy y el ATP Masters Finals de Turín.