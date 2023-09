La ambiciosa revelación del entrenador de Djokovic tras ganar el US Open: "Planea jugar los..."

Este domingo, Novak Djokovic aplastó a Daniil Medvedev en la final del US Open para alzar su vigésimo cuarto título de Grand Slam. Además, el serbio mandó otro claro mensaje hacia los que creían que su era había terminado. A sus 36 años, Nole sigue en la cima del tenis y su entrenador reveló un ambicioso deseo para lo que queda de su carrera.

Luego de los festejos y la emoción, Djokovic pasó por los micrófonos y habló sobre lo que significa aumentar su cuenta de trofeos majors y asentarse como el mejor de la historia. Sin embargo, quien dejó el título más rutilante fue Goran Ivanisevic, su coach: "Planea jugar los Juegos Olímpicos en Los Ángeles. ¿Cuándo es esto, 2028? Ya sabes lo que pasa por su cabeza", disparó.

Djokovic no sólo mira hacia París 2024, si no que apunta más allá y planea estar en la cita olímpica que se hará en la ciudad californiana dentro de un lustro. Es decir, el serbio llegaría a dicha competencia con ¡41 años! en el lomo. Sin dudas, una muestra más de lo mente competitiva del serbio: "Es un ganador nato. Cuando le dices que no puede hacer algo, es aún peor. Demostrará que puede hacerlo. Siempre trata de encontrar la manera. Si gana 25 pensará, ¿por qué no 26? Siempre va por más", aseguró su entrenador.

Djokovic con su única medalla olímpica: bronce en Beijing 2008.

Tras más de 15 años en lo más alto del tenis, el oriundo de Belgrado ganó todo lo que tenía a su alcance en el circuito ATP. Es el máximo ganador de Grand Slams y de Masters 1000 y también apunta a ser el tenista más laureado de la historia. No obstante, todavía le queda algo por lograr: ser medallista de oro en unos Juegos Olímpicos.

La carrera olímpica de Djokovic deja sabor a poco, dado el contraste que tiene en los certamenes más importantes del tenis mundial. El serbio estuvo en cuatro Juegos Olímpicos y su máximo logro fue la medalla de bronce en Beijing 2008. Luego, perdió el partido por el tercer puesto en Londres 2012 y Tokio 2020, además de quedar afuera de Río 2016 en primera ronda. De hecho, su gran verdugo fue Juan Martín del Potro, tanto en Gran Bretaña y Brasil.