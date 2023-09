Martino se deshizo en elogios tras el golazo de Messi de tiro libre

Este sábado, por un nuevo compromiso de la Major League Soccer, Inter Miami consiguió una victoria clave de cara al sueño de clasificar a los playoffs del torneo. En condición de local, la Garzas vencieron a Kansas City por 3-2 y siguen sumando puntos luego de un muy mal inicio en la competencia.

Tras el encuentro, en el que no estuvo presente Lionel Messi, quien enfrentó los micrófonos fue Gerardo Martino. El Tata fue contundente a la hora de hablar sobre la figura del capitán de la Selección argentina, quien le dio el triunfo a la Albiceleste con un golazo de tiro libre.

Messi le dio el triunfo a la Selección argentina.

"Lo que hizo, en lugar de ser una película de Hollywood o de Miami, fue una película de Buenos Aires. Sigue siendo exactamente lo mismo con una u otra camiseta, hace lo mismo desde hace 20 años", manifestó el actual director técnico de la franquicia estadounidense.

Al ser consultado sobre si habló con Scaloni por los rumores que corrieron sobre una posible lesión de Messi, Martino expresó: "No me parece prudente tener que hablar con el otro Leo (Scaloni) entre los partidos de la Selección, ellos están en lo suyo y nosotros en lo nuestro. El Leo jugador sabe que tiene que cumplir allá y acá cuando vuelva lo hará acá. Estamos al tanto de que le tocó ser sustituido, saber de la gravedad o no de la situación, que evidentemente no lo es",

Para finalizar, Martino sentenció: "Lo que sabemos es que cuando él está en campo todos somos mejores, los de adentro, los de afuera, y somos capaces de ganar cualquier tipo de partido. Para un grupo de futbolistas que trabaja tanto y son compañeros del mejor del mundo, cuando no juega, es reconfortante para ellos saber que pueden ganar".