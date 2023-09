La queja de un ex Top 3 del mundo sobre Alcaraz, Djokovic y la final del US Open: "Es irrespetuoso..."

Desde la final de Wimbledon, el mundo del tenis no quiere dejar de ver definiciones entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic. La mejor rivalidad del momento regaló otro capítulo espectacular en el Masters 1000 de Cincinnati y ahora las expectativas están puestas en el mano a mano que definiría el campeón del US Open. No obstante, esto no cayó bien en algunos tenistas, como Alexander Zverev.

Mientras Daniil Medvedev se lo tomó con más tranquilidad, el alemán se mostró cansado ante las preguntas por el español y el serbio. De hecho, el actual número 12 del mundo apuntó contra la prensa, ya que pareciera ser que el único tópico es la hipotética final entre los dos mejores del ranking: "Creo que es una falta de respeto a los demás dar por hecho que Alcaraz y Djokovic están predestinados a jugar la final aquí", disparó.

Luego, el ex número dos del circuito ATP reconoció la función de los periodistas y que también entiende el motivo detrás de la 'obsesión' con ver a Nole y Carlitos en el partido decisivo del US Open: "Entiendo que la prensa busque historias relacionadas con ellos, las rivalidades gustan mucho", expresó.

Zverev sigue en camino en el US Open.

Sin embargo, Zverev, que jugará ante Grigor Dimitrov en tercera ronda, aclaró: "Hay muchos tenistas que podemos evitar ese duelo y que vamos a darlo todo. Hay jugadores con los que ambos ya han perdido, es irrespetuoso hablar de una final cuando tu próximo rival todavía está aquí", sentenció.

Luego de tener un bajón muy pronunciado tras su grave lesión en las semis de Roland Garros 2022, Sasha quiere reaparecer en gran nivel en un Grand Slam. De hecho, ya estuvo entre los cuatro mejores de París en este año y busca repetir en el US Open, donde llegó a esa instancia en 2021 y cayó ante Djokovic.