La increíble revelación de Chiquito Romero sobre los penales ante Racing: "Tres días antes yo dije que..."

Boca Juniors jugará las semifinales de la Copa Libertadores ante Palmeiras tras vencer a Racing en la tanda de penales en la que se destacó el arquero xeneize Sergio Romero, que tapó dos penales y volvió a mostrar su jerarquía en esta faceta del juego.

Consumada la clasificación, dos días después de sus intervenciones, el futbolista dio una entrevista en la que repasó uno por uno los penales atajados a Gonzalo Piovi y Leonardo Sigali, contando detalles que explican parte de su preparación para esa clase de definición.

"En el penal de Sigali, sabíamos que él tenía tendencia de patear a la derecha. Pero nuestra decisión era quedarnos parados. Era el tercer penal, el que tenés que asegurar fuerte al medio. Cuando llegó a la pelota, lo veo y dije: no lo va a patear al medio", confesó sobre el segundo penal, aquel que dejó a Racing al borde del abismo.

"Decidí ir hacia donde él se sentía fuerte. Si me quedaba parado, nos íbamos a mirar los tres y decirnos: ¿para qué cambiamos si la tendencia iba a la derecha? Entonces decidí ir a la derecha y cuando lo atajé, vino (Fernando) Gayoso, el entrenador de arqueros y me dijo menos mal que te tiraste a la derecha", agregó Romero. Cuando habla de "los tres" se refiere no solo a Galloso, sino también a Javier García, el arquero suplente.

Luego, se refirió a uno de los penales más meritorios, acaso porque fue el primero, generalmente destinado al mejor pateador, y acaso porque el ejecutor era Piovi, quien rara vez erra. "Yo le tenÍa mucha fe a ese penal. No me preguntés el motivo, pero tres días antes yo dije que si había un penal de Piovi, lo iba a atajar. Esa sensación ya la presentía", confesó el arquero.

Sergio Romero leva atajados este año 8 de los 14 penales que le ejecutaron con la camiseta de Boca.