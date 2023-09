La fuerte confesión de Chiquito Romero sobre el estrés que vivió por enfrentar a Racing: “Me afectó porque…”

Sergio Romero volvió a ser una de las grandes figuras de Boca. El arquero atajó dos de los tres penales que le patearon y fue clave en la clasificación de su equipo a las semifinales de la Copa Libertadores. Chiquito vivió una particular jornada en Avellaneda y no solamente por haber llevado a su equipo a posicionarse entre los cuatro mejores de América.

El arquero, subcampeón del Mundial de Brasil 2014, nació en Racing y para él fue muy especial volver al que supo ser el patio de su casa tras 16 años y, como si fuera poco, en condición de visitante. Luego de que se consumara el triunfo del Xeneize, enfrentó los micrófonos y sorprendió con sus declaraciones.

Chiquito atajó dos de los tres penales que le patearon en el Cilindro.

Para comenzar, Chiquito Romero confesó: “Para mí fue duro. A los 20 minutos del segundo tiempo, el estrés que tenía en la cabeza ya me estaba afectando porque se me comenzaron a acalambrar los dos gemelos. Era una situación compleja para mí, pero sabía que yo tenía que ir a hacer mi trabajo y mi trabajo era que ese arco terminará con un cero”.

A la hora de referirse a la catarata de insultos que bajó desde los cuatro sectores del estadio de Racing, expresó: "Obviamente era la primera vez que volvía al Cilindro después de 16 años porque la vez pasada habíamos jugado en la Bombonera. Pero volver a mi casa con otra camiseta era difícil. Me costó muchísimo. Mi cabeza los últimos días volaba. Yo sabía que me iban a putear, pero no imaginaba que me iban a insultar tanto".

Para finalizar, el arquero de Boca reveló el motivo por el que no festejó dentro del campo: “Soy una persona que cuando habla soy muy sincero, no miento, y yo no le podía faltar el respeto a la gente de Racing. Yo sabía que podía hacer lo que hice, que ellos iban a estar dolidos por la situación, pero no les podía faltar el respeto. Y tuve la suerte de que mis compañeros lo entendieron automáticamente, por que por sobre todas las cosas esta el respeto”.