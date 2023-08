Marcos Rojo confesó qué le dijo Chiquito Romero antes de los penales: “Se va a ver en las cámaras”

Marcos Rojo fue el encargado de poner el cierre definitivo a la tanda de penales ante Racing y, de esa manera, darle la clasificación a Boca a las semifinales de la Copa Libertadores. El defensor central se hizo cargo del cuarto penal de su equipo y con un remate cruzado bajó el telón de la serie ante la Academia.

Tras el partido el capitán del Xeneize enfrentó los micrófonos y habló de la victoria de su equipo en condición de visitante: "Estoy contento por lo de hoy, por el esfuerzo que hicimos, por cómo jugamos los dos partidos y porque seguimos adelante. Yo miraba muchos los partidos de Boca con mi viejo, hoy estar viviendo esto es un sueño. Quedan tres partidos, no es fácil. Estamos entre los cuatro mejores de América".

A la hora de revelar su diálogo con Sergio Romero, quien atajó dos de los tres penales que le patearon, contó: "Nos dijo que iba a atajar dos, seguro se va a ver en las cámaras. A mí me lo dijo en la charla que tuvimos en la merienda solo los dos. Yo le dije que le prometía el cero en nuestro arco. Él me dijo que si no hacíamos goles en los penales, los atajaba",

"Es una bestia, es una bestia, En el 2014 creo que si en la final íbamos a penales lo ganábamos. Pero bueno, no se dio. Ahora hay que disfrutarlo que lo tenemos acá. Tiene mucha confianza, es un jugador con mucha personalidad y una gran trayectoria. Le transmite la seguridad a los compañeros", añadió Rojo sobre la enorme actuación del arquero de Boca.

Para finalizar, al ser consultado sobre la posibilidad de estar en la final que será en el Maracaná, el capitán del Xeneize se refirió al subcampeonato del mundo que, junto a Romero, obtuvo con la Selección Argentina en 2014: "Sería una linda revancha, con Chiquito nos lo merecemos. Vamos a trabajar para eso".