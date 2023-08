La honestidad brutal de Chiquito Romero sobre los insultos de los hinchas de Racing: “No esperaba que me…”

Este miércoles por la noche, a través de la tanda de penales, Boca logró meterse entre los cuatro mejores equipos de la Copa Libertadores. Luego de igualar sin goles en cancha de Racing, el ganador se definió a través de los remates desde los doce pasos. Allí el Xeneize fue mejor, ganó por 4-1 y accedió de ronda.

La gran figura de la noche fue Sergio Romero. Chiquito atajó dos de los tres tiros que ejecutó la Academia y, al igual que en la serie de octavos de final ante Nacional de Uruguay, fue el protagonista principal de la victoria de su equipo. Tras el encuentro, todavía dentro del campo de juego, enfrentó los micrófonos.

Este compromiso significó el regreso del arquero al club que lo vio nacer. Tras 16 años el subcampeón del Mundial de Brasil 2014 volvió al Cilindro de Avellaneda, esta vez como rival, y no fue recibido de la mejor manera. Los hinchas, que poco le importó su amor por Racing, lo insultaron de principio a fin

"La cabeza trabajó muchísimo. Sabía lo que tenía que venir a hacer en este partido. No esperaba que la gente me puteara como me puteó. Pero uno sabe lo que es el fútbol, cómo son las pasiones, yo vine a hacer mi trabajo y nos vamos con la clasificación, que es lo que vinimos a jugar", expreso Chiquito Romero.

Para finalizar, fue consultado por su tranquilidad una vez que Boca consiguió el triunfo y logró clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores, contó: "Me contuve porque soy hincha de este club. Yo no le podía faltar el respeto a la gente de Racing, fueron los que confiaron en mí cuando yo tenía 15 ó 16 años. Fueron los que me dieron la oportunidad de prepararme para la carrera que me tocó. Pero uno tiene que saber que esto es parte del folklore del fútbol".