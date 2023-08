El tenista top ten que se deshizo en elogios con Messi y su presente en Inter Miami: "Mi sueño sería..."

El US Open, último Grand Slam del año, puso primera este domingo. Uno de los que comenzó con el pie derecho, como era de esperarse, fue Stefanos Tsitsipas. El griego venció en sets corridos al canadiense Milos Raonic por 6-2, 6-3 y 6-4 y avanzó a la segunda ronda.

El actual número 7 del ranking mundial de la ATP habló con ESPN y además de expresar sus sensaciones tras el debut en Flushing Meadows, aprovechó la charla con un medio argentino para expresar el fanatismo que siente por el mejor futbolista del mundo: "Lionel Messi es uno de mis jugadores favoritos. Es un tipo simple y una persona hermosa, no solo un atleta. Admiro muchas cosas de Messi y espero poder encontrarme con él para hablar aunque sea dos o tres minutos, sería mi sueño”.

Además, Tsitsipas reconoció que desde hace mucho tiempo es hincha del actual equipo del rosarino: "He visto todos los partidos del Inter Miami. Era hincha de Inter Miami antes de que llegara Messi, es mi equipo favorito en los Estados Unidos y cuando me enteré de que él venía, me convertí en la persona más feliz".

Para finalizar, el griego contó que no pudo ver al GOAT en acción durante el partido del pasado fin de semana: "Tuve la oportunidad para poder verlo hace un par de días en Nueva York pero estuve muy ocupado y no pude ir. Ojalá la próxima vez que vaya a Miami lo pueda ir a ver".

Mientras tanto, Lionel Messi se prepara para volver a vestir la camiseta del Inter Miami. Este miércoles, desde las 20.30, la franquicia estadounidense recibirá a Nashville en el marco de la 29° fecha de la Major League Soccer.