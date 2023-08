La confesión de Djokovic sobre Alcaraz antes del US Open: “Mi equipo lo sigue y tenemos un…”

Se viene el US Open y la expectativa es inmensa. Novak Djokovic se prepara para este gran desafío entrenando en las canchas neoyorkinas desde el martes pasado, luego de obtener un nuevo título en su carrera en el Masters de Cincinnati, en cuya final venció a Carlos Alcaraz.

En conferencia de prensa, previa a su debut del próximo lunes, el serbio se refirió al español y particularmente a aquella final. "Yo me pongo nervioso en los partidos como le pasa a todo el mundo. La gente piensa que no es así, pero se equivocan. En Cincinnati había jugado de noche todos los días y, de repente, jugamos la final de día y tuve problemas físicos. Carlos estaba jugando muy bien y siempre me lleva al límite. Aunque considero que yo también a él. La final de Cincinnati fue de las mejores que jugué porque tuvo de todo: por calidad, por emoción", señaló.

Alcaraz es uno de los favoritos a quedarse con el US Open.

Luego, se refirió a su reacción tras conseguir el título: "Me tiré al suelo porque era como si hubiese ganado un grand slam. Terminé muy cansado porque protagonizamos intercambios muy largos. A los 36 años, me sigue motivando ganar. Amo la competición y la derrota no es una opción para mí".

En este contexto, Djokovic se refirió en específico a Alcaraz y contó una particularidad de su entrenamiento en conjunto con su equipo de trabajo. "Es el número uno del mundo y ha sido de los mejores los dos últimos años. Mi equipo lo sigue y tenemos un ojo siempre puesto en él. Entiendo que será lo mismo por su parte. Estoy seguro de que su equipo ve mis partidos al igual que mi equipo ve los suyos", reconoció.

Djokovic enfrentará a Müller en su debut.

Djokovic fue el primero de los favoritos en entrenarse en las pistas de Flushing Meadows. El serbio, campeón el pasado domingo en Cincinnati, se ejercita desde el martes en el US Open con la intención de volver a ganar un torneo que no ha podido jugar en las dos últimas ediciones por su negativa a la vacuna contra el coronavirus.Presión.

El US Open comenzará para el serbio el próximo lunes cuando enfrente en su debut a Alexandre Müller. Será la primera vez que juegue el torneo en dos años, luego de que se ausentara en las ediciones 2021 y 2022, por no querer aplicarse la vacuna contra la COVID.