La preocupación del Tata Martino con Messi tras clasificarse con Inter Miami a una nueva final: “Está llegando a un exceso…”

Gerardo Martino, entrenador de Inter Miami, se mostró preocupado por el desgaste físico de sus jugadores, incluido el campeón mundial Lionel Messi, luego de la victoria sobre Cincinnati que le dio el pase a la final de la US Open Cup. "Tanto Leo como otros jugadores están llegando a un exceso físico importante”, afirmó el "Tata" tras el triunfo ante Cincinnati por 5-4 en los penales.

Luego, en la misma línea, explicó: "Si hay una palabra que define estas últimas semanas es intensidad. Genera ilusión, en muchos partidos nos hemos puesto delante más por carácter que por juego y por tener al mejor del mundo con nosotros", explicó el entrenador del seleccionado argentino entre 2014 y 2016.

Martino saluda a Messi después del partido.

Pese al cansancio tras ganar la League Cup y llegar a la definición de la US Open Cup, Martino señaló: "Sigo manteniendo las expectativas que teníamos en cada uno de los desafíos. Quiero seguir pasando fases de la manera que podamos. Me gustaría que en el futuro el equipo pueda jugar mejor pero es difícil cuando no se puede entrenar, sino que hay que descansar”.

Martino destacó, una vez más, la influencia que Messi tiene sobre el grupo. “Detrás de lo que él nos da como líder futbolístico y espiritual, los jugadores, el cuerpo técnico y el club nos ponemos tras su entusiasmo y liderazgo. Él siempre tiene una respuesta para cada momento del partido, independientemente de cómo se encuentre”.

Ayer fue el primer partido en el que Messi no anota gol para el Inter Miami, pero sus dos asistencias al ecuatoriano Leonardo Campana fueron determinantes. El Inter Miami jugará la final de la US Open Cup el 27 de septiembre ante Houston Dynamo, que superó en la otra semifinal a Real Salt Lake.