La tremenda sentencia de Djokovic tras vencer a Alcaraz en la final de Cincinnati: “Difícil describirlo, fue…”

Novak Djokovic se colocó a sólo 20 puntos del número uno del ranking mundial de tenis, el español Carlos Alcaraz, después de vencerlo el domingo en la final del Masters 1000 de Cincinnati. Le descontó 580 puntos y quedó en inmejorable posición para recuperar el liderazgo de la clasificación en el US Open que comenzará en próximo lunes en Nueva York.

Nole sabe, de igual manera, que no será una tarea sencilla desbancar al joven talento y más después de la tremenda final que jugaron ayer. El serbio reconoció que fue una verdadera batalla y resaltó la capacidad del español. “Qué puedo decir, es difícil de describir. Ha sido uno de los partidos más complicados de mi vida, da igual el nivel, el torneo o el jugador", dijo.

Luego, en la misma línea, agregó: "Ha sido increíble del principio al final. Hemos tenido buenos y malos momentos, golpes de calor, puntos increíbles, juegos pobres, remontadas... En general, uno de los más difíciles y más excitantes partidos de los que he formado parte. Estos son los partidos y los momentos por los que sigo trabajando cada día".

"Cualquiera que vea a Carlos ve que esta rivalidad va mejorando. Es un jugador increíble, lo respeto muchísimo. Es impresionante que alguien tan joven juegue así en momentos importantes. Quiero devolverle el respeto a Carlos y a su equipo. Todos nos hemos quedado sin elogios por lo que haces en la pista y fuera de ella", agregó el máximo ganador de Grand Slam de la historia.

Para cerrar, palpitó lo que será el US Open: "Ha sido una montaña rusa, uno de los partidos más difíciles que he jugado en mi carrera, definitivamente. Ha parecido una final de Grand Slam, la verdad. Cada partido que jugamos se va muy largo. Espero que podamos jugar en Nueva York en unas semanas, estaría bien. Por lo menos para el público, para mí no lo sé".