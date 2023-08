El genial diálogo de Djokovic con Alcaraz tras ganarle la final de Cincinnati: “Dios mío, a veces podrías…”

Novak Djokovic, después de casi cuatro horas de juego, venció a Carlos Alcaraz y se coronó como el campeón del Masters 1000 de Cincinnati. Con parciales de 5-7, 7-6(7) y 7-6(4) el serbio se impuso ante el número uno del ranking mundial de la ATP en lo que fue el partido más extenso en la historia de la mencionada competencia.

Nole logró alzar por tercera vez el trofeo del torneo, donde además ha logrado cinco veces ser subcampeón. Luego de la finalización del encuentro entre los dos mejores tenistas de la actualidad, se vivió un desopilante ida y vuelta cuando el flamante campeón se encontraba ante los micrófonos.

Djokovic: -Hermano, nunca te rendís. ¡Dios mío! (Risas). O sea, me encanta eso de vos, pero a veces me gustaría que juegues algunos puntos más cortos (risas).

Alcaraz: -Soy español, vos sabés eso…

Djokovic: -Los españoles nunca mueren, OK, bien. Ya escuché eso antes. O mejor dicho, ya viví eso antes. Tal vez no así, tal vez sí. Realmente ya no sé…