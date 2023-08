El histórico entrenador de Serena Williams, picante sobre Alcaraz y la comparación con el Big Three: "No me gusta la..."

El debate llegó a raíz del título de Carlos Alcaraz en Wimbledon y, al parecer, lo hizo para quedarse. El mundo del tenis lleva varias semanas de un intercambio de opiniones sobre la nueva era del tenis, en la que se compara lo hecho por Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer con lo que podría lograr el español de 20 años en el futuro. Sin embargo, hay muchos que creen que esta discusión no va para ningún lado.

Serena y Mouratoglou, un dúo exitoso en el tenis.

Este es el caso del histórico entrenador francés Patrick Mouratoglou, quien supo dirigir a nada menos que Serena Williams. A través de un largo posteo en Instagram, el coach de 53 años tildó de "sinsentido" la comparación entre el Big 3 y el actual número uno del mundo: "No me gusta la idea de ponerle la etiqueta del Big Three a Carlos Alcaraz. Estamos en una era diferente y el Big Three no va a volver a repetirse nunca más", aseguró.

Actualmente, Mouratoglou es el coach de Holger Rune, sexto mejor tenista del momento y posible gran rival de Alcaraz en el futuro. En otra parte del texto, el francés destaca lo hecho por Djokovic y, sin bajarle el precio al murciano, insiste en su postura: "Está Novak que es el que está dominando el juego y entonces llega Carlos Alcaraz y gana dos Grand Slams con 20 años y está en una posición increíble y tiene unas cualidades impresionantes. Pero etiquetarlo como Big Three para mí no tiene sentido", argumentó.

Djokovic y Alcaraz en Wimbledon

Además, el entrenador del danés explicó cuál fue la razón detrás del éxito de Alcaraz sobre Djokovic en el All England: "Ser el gran favorito y jugar siempre para aumentar tus propios puntajes extraordinarios te pone a prueba, mentalmente, y termina siendo una carga. Definitivamente creo que Alcaraz se aprovechó de eso", sentenció.

"Fue un partido muy mental, los dos lo lograron pero Djokovic tuvo el partido en su mano varias veces. Tanto en el tiebreak del segundo set como en ese punto de quiebre del quinto, pero lo vi tenso en los momentos clave. Nole es el tenista más laureado de la historia y quizás esto también esté sobre sus hombros", concluyó después Mouratoglou.