La advertencia de Tata Martino a todo Inter Miami a horas de la final ante Nashville: “Indudablemente nosotros vamos a sentir el…”

En la previa de lo que será la final que Inter Miami jugará esta noche ante Nashville, el entrenador Gerardo Martino rebajó la euforia en torno al conjunto de Florida que ha despertado la llegada de Lionel Messi y su triunfal recorrido en la Leagues Cup con seis triunfos en seis partidos.

"Valoro mucho por el lugar de dónde venimos. En el fútbol y mucho menos en este caso, no existe la palabra invencible, me parece que no aplica en este caso, no aplica en ninguno, los partidos hay que jugarlos y hay que mostrar a lo largo de 90 minutos no alcanza con hablar en la previa y tampoco alcanza con mostrar en los antecedentes", expresó el Tata.

Luego, advirtió: "Hemos sido un equipo que en cada uno de los partidos más allá de que en algún momento lo terminamos ganando de forma holgada hemos sufrido y podemos hacer un equipo que tenga posibilidades de ganar y también podemos ser un equipo que no pueda ganar a la final. Jugar de visita con toda la gente apoyando a Nashville indudablemente que nosotros vamos a sentir el hecho de jugar de visitante y eso pone en igualdad de condiciones las posibilidades de los dos equipos".

Martino, más allá de lo que suceda en la final, aseguró que "lo bueno es el desarrollo" que ha tenido su equipo a lo largo del torneo considerando "la situación que traía" (colista en la MLS con once partidos seguidos sin ganar en liga) y que todavía hay "un marco de mucha mejoría". "Me gustaría pensar que esto puede ser el inicio de algo muy bueno y duradero", agregó.

No obstante, el Tata sí subrayó el éxito que supone estar a solo un paso de un título mes y medio después de haber tomado las riendas de este equipo e insistió en la gran influencia que han tenido en el conjunto de rosa los aterrizajes de Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba: "Cuando vos encontrás jugadores de semejante trayectoria que todavía se quieren autoexigir, resulta mucho más fácil porque además están comprometidos con una idea y son líderes a la hora de arrastrar al equipo a un camino de triunfos".