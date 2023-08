El lamento de Djokovic tras pasar a cuartos de Cincinnati y antes del US Open: “Me he perdido…”

uD83DuDC4A Mayores diferencias en el historial sin derrotas:



1??9??-0?? Djokovic vs. Monfils

1??8??-0?? Nadal vs. Gasquet

1??7??-0?? Federer vs. Ferrer

1??7??-0?? Federer vs. Youzhny

1??7??-0?? Lendl vs. Mayotte

1??7??-0?? Borg vs. Gerulaitis pic.twitter.com/kTaKNNkqR9