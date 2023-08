Fórmula 1: la frase del jefe de Ferrari sobre Lewis Hamilton que enciende alarmas en Mercedes

Mientras Lewis Hamilton y Mercedes buscan un acuerdo para continuar trabajando juntos en la Fórmula 1, los rumores sobre una posible salida siguen latentes. Durante un tiempo se habló de la posibilidad de que el siete veces campeón deje las flechas plateadas para ponerse el buzo rojo de Ferrari pero los protagonistas salieron a desmentirlo.

Esto tiene que ver con que el jefe de la escudería italiana, Frederic Vasseur, tiene una enorme relación con el británico ya que se conocen desde que Lewis comenzó a transitar su camino en las categorías previas a la máxima. "Le ayudé cuando se fue a McLaren al comienzo de su carrera en la F1 y hablamos de vez en cuando", recuerda cada vez que puede.

Frederic Vasseur y Hamilton.

Pero la consulta que todos se hacen es si realmente existe la posibilidad de que Hamilton corra en Ferrari y Vasseur dejó un poquito abierta la puerta en dialogo con La Gazzetta dello Sport: "Cualquiera que trabaje en F1 es un apasionado de las carreras y le gusta trabajar con campeones".

"No lo quiero comparar con nuestros pilotos (Charles Leclerc y Carlos Sainz), no tendría sentido, pero el aporte de un piloto top no es solo de conducción, también es técnico, de estrategia y de ayuda para contratar a un ingeniero", expresó el de Ferrari. Ambos pilotos del Cavallino Rampante tienen contrato hasta el 2024, otro punto que retrasaría un posible traspaso.

De hecho más de la mitad de los pilotos del plantel actual de la Fórmula 1, que retomará su actividad el 27 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos, tienen contrato vigente para 2024 aunque restan algunos casos por resolver, como el del británico. También están pendientes Alfa Romeo, Haas, AlphaTauri y Williams, mientras que en Ferrari la duda apunta más hacia 2025.