El desopilante posteo de la esposa de un jugador de Philadelphia tras su cara a cara con Messi: “A mí nunca me…”

Lionel Messi volvió a hacerlo. El argentino jugará una nueva final luego de disputar la definición del Mundial de Qatar, pero esta vez, con el Inter Miami por la Leagues Cup. Enfrentará a Nashville, que venció a Monterrey en la semifinal y ahora va por arrebatarle el sueño a los de Gerardo Martino.

El Inter Miami accedió a esta instancia tras superar con contundencia por 4-1 como visitante a Philadelphia Union, el vigente subcampeón de la Major League Soccer que perdía 3-0 en la primera mitad. Es claro que el andar del equipo, ayudado por la increíble inspiración de Messi, lo depositan como el claro favorito.

La publicación de Dániel Gazgad con Messi. Foto: Instagram.

El argentino, con su excelente andar (convirtió 9 tantos en los 6 partidos) va generando admiración tanto de sus compañeros como de sus propios rivales, que se desesperan por tomarse una foto o pedirle la camiseta.

El húngaro Dániel Gazgad es uno de ellos. El futbolista del Philadelphia se mostró triste por el resultado pero feliz por conocer al argentino. Subió una foto del salido con el 10 y escribió: "No es el resultado que queríamos, pero finalmente conocí a mi héroe".

La publicación en Instagram no pasó desapercibida, no solo por la altura del protagonista, sino también por uno de los comentarios que se pudieron ver. Se trata de la esposa del futbolista, Greta Gaál, que se quejó de su pareja con un desopilante texto: "Nunca me ha mirado así a mi".

Es lógico. Tenía al campeón del mundo en frente.