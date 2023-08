Martino reveló el motivo por el que Messi transita este gran presente en Inter Miami: "La felicidad tiene que ver..."

El Inter Miami que conduce Gerardo Martino se medirá ante Philadelphia Union en el marco de las semifinales de la Leagues Cup, en un encuentro que será disputado este martes desde las 20 en el Subaru Park, con Lionel Messi como una de las presencias estelares.

El encuentro será una posibilidad única para que Messi se gane en el campo de juego el derecho de volver a jugar una final, como la que disputó el 18 de diciembre pasado, en Qatar. Este lunes, en conferencia de prensa, Martino habló sobre esta versión del capitán de la Selección argentina y su desempeño determinante actual.

Puntualmente sobre cómo ve a Messi en comparación al que le tocó dirigir en Barcelona en 2013 o la Selección argentina en 2015, el DT habló de un cambio actitudinal. “Hay una parte, que yo no la vinculo tanto con el Mundial porque no sé si fue después de una Copa América, que tiene que ver con el liderazgo, ya no solo futbolístico, que él tiene dentro del campo y que lo vimos en plenitud en la Copa del Mundo”, comenzó explicando.

Martino reveló el motivo por el que Messi transita este gran presente

Para Martino, Messi sufrió un "cambio fundamental" y añadió sobre ese cambio actitudinal: "Es previo a poder sacarse la mochila de lo que para él fue seguramente siempre un anhelo y una necesidad, que es ganar algo con la Selección argentina”.

Sobre la Selección, añadió: "Ha tenido una gran transformación en la Selección después de la llegada del otro Lionel (Scaloni)”.

Finalmente, sobre su presente en el Inter y las muestras de felicidad que ha dado, el DT agregó: "Yo lo encuentro con las mismas ganas y el mismo deseo de competir y de ganar. Eso no lo tengo que explicar yo, se ve dentro del campo”.

Finalmente, cerró: “La felicidad tiene que ver con el lugar donde él ha decidido jugar. Estados Unidos, para un futbolista o un cuerpo técnico, es seguir trabajando como jugador o como DT pero en un marco de normalidad que en otros lugares no se encuentra. En determinado momento de la vida se agradece poder tener eso".