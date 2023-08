La llamativa decisión que tomó Martino en el Inter Miami con una de las joyas argentinas

Este lunes, los futbolistas argentinos Facundo Farías y Tomás Avilés fueron presentados definitivamente como refuerzos del Inter Miami, donde compartirán con su compatriota Lionel Messi como capitán y con el entrenador Gerardo Martino.

El anuncio se produjo en el día previo a una jornada trascendental del equipo, que deberá enfrentar al Philadelphia Union en el marco de una de las semifinales de la Leagues Cup.

"No me lo esperaba, pero tampoco dudé en venir acá. Es una liga que hoy está siendo muy competitiva y va a mejorar muchísimo si siguen viniendo grandes jugadores. Me sedujo la idea de jugar con Messi", señaló Farías quien llega desde Colón de Santa Fe para reforzar la delantera del equipo.

Facundo Farías fue presentado por Beckham. Foto: Inter Miami

El santafesino tuvo su segunda práctica con el plantel que dirige Gerardo Martino y si bien estaba descartada su presencia, tanto como la de Avilés, para el partido ante Philadelphia, finalmente el DT terminó convocándolo por la lesión de un compañero.

Así lo explicó el propio entrenador: "La idea era que Facundo no viaje, pero Edison Azcona tuvo un problema en el tobillo en el entrenamiento de ayer (por el domingo) y necesitábamos poner un jugador de ataque. Facu llegó un día antes que Tomás (Avilés) y entrenó bien. No tenía ninguna intención de llevarlo porque era apresurado, pero acá hubo más una necesidad".

Facundo Farías ya sumó dos entrenamientos. Foto: Inter Miami.

"Tomás no va a viajar, se va a quedar entrenando acá. Facundo sí, entrenaron muy bien ayer. Hoy lo volvieron a hacer. El tema del calor le golpeó más a Tomás, pero es una cuestión de tiempo y adaptación. Para mí necesitaban una semana de entrenamiento completo", agregó.

De esta manera, la joya de Colón tendrá la posibilidad de debutar en el Inter Miami este martes cuando el equipo, desde las 20 en el Subaru Park, busque la clasificación a la gran final.