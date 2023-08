Bullaude, el nuevo refuerzo de Boca, dio detalles sobre su charla con Almirón: "Me demostró..."

A días del debut en la Copa de la Liga y la ida ante Racing por los cuartos de la Libertadores, Boca presentó a Ezequiel Bullaude. El joven mediapunta de 22 años tuvo su primer día como jugador del Xeneize por la mañana y, en la tarde del lunes, brindó sus primeras palabras en conferencia de prensa.

El futbolista mendocino llegó proveniente del Feyenoord de los Países Bajos, donde no pudo tener la continuidad que le hubiese gustado. Tras una temporada en Europa, Boca levantó el teléfono y cerró su préstamo por 18 meses, una oferta irrechazable según el propio jugador: "Una vez que llega el llamado de Boca, se descarta lo otro, uno sabe lo que es este club. Desde el primer momento no lo dudé y estoy muy contento de estar acá [...] Me tocó jugar poco la temporada pasada, costó la adaptación y el idioma. Estaba mentalizado en seguir la pretemporada con Feyenoord, pero me llamaron de acá y es imposible decir no", aseguró.

Por otra parte, Bullaude reveló qué habló con Jorge Almirón y la posición que más le gusta ocupar dentro del campo de juego: "Sí, hablé con Jorge, me demostró su interés y eso ayudó mucho a que yo esté acá. Los hinchas se encontrarán con un futbolista que le gusta mucho hacer goles, participar en ofensiva, pero con sacrificio a la hora de defender. Espero ayudar al club a conseguir sus objetivos", expresó.

"Yo considero que donde más he jugado y rendido fue detrás del 9, tipo volante ofensivo. A partir de ahí puedo desenvolverme en otras posiciones, de interno, al costado o más al medio. Hablé con Jorge, me siento más cómodo ahí", reconoció después.

Por último, Bullaude habló sobre lo que vio de Boca ante Nacional, partido en el que estuvo en la Bombonera, y palpitó el duelo con Racing: "Vi a un Boca que le gusta tratar bien la pelota. Hay una expectativa muy grande por el partido de Copa, los chicos están motivados y con ganas de dar lo mejor. Al partido con Racing hay que afrontarlo todos juntos", concluyó.